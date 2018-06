Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutsche Post nach der Gewinnwarnung von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Logistikkonzern habe drastische Maßnahmen ergriffen gegen den negativen Kostentrend im Briefgeschäft, schrieb Analyst Andre Mulder in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine operativen Gewinnerwartungen für das laufende und auch in leichtem Maße für das kommende Jahr zurück. Eine stabile Dividende für 2018 sei zwar avisiert aber noch keinesfalls sicher./ag/zb Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-06-11/10:38

ISIN: DE0005552004