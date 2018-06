Die Commerzbank hat die Einstufung für Linde auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Industriegasekonzern komme mit der Erfüllung der Kartellauflagen im Zuge der Fusion mit Praxair wohl gut voran, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bezog sich dabei auf einen Bericht, wonach Linde europäische Firmenteile an die japanische Taiyo Nippon verkaufen wolle. Auf einen Käufer aus der Branche zu setzen, komme den Kartellwächtern wohl am meisten entgegen, so Schäfer./ag/zb Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-06-11/10:39

ISIN: DE0006483001