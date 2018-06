Kassel (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der K+S AG sichtbar an: Die Leerverkäufer des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP nehmen die Aktien des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) nach einer längeren Pause wieder ins Visier und haben ihr Short-Engagement erhöht. Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben a. [mehr] Vorstandswoche.de zooplus-Aktie: CEO Patt verkauft Aktien - Aktienanalyse Haar (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de": Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) unter die Lupe. Die Verkaufsempfehlung der Experten für die Aktie von zooplus Anfang April 2018 bei Kursen um 150 Euro habe sich bisher als Fehler erwiesen. In der Spitze sei das Papier auf 190 Euro geklettert. [mehr] Vontobel Research Idorsia-Aktie: Phase-3-Studie mit DORA zur Behandlung von Schlaflosigkeit gestartet - Aktienanalyse Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research: Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA). Idorsia habe heute angekündigt, dass die ersten Patienten für die Teilnahme im Phase-3-Programm mit DORA zur Behandlung von Schlaflosigkeit angemeldet worden seien. Das Registrierungsprogramm. [mehr] Kolumnen mehr > Björn Junker Goldrausch im Pilbara: Novo Resources hält Probeabbau für notwendig Dr. Quinton Hennigh, ein ehemaliger Newmont-Geologe, an dessen kanadischer Goldgesellschaft Novo Resources (WKN A1JG38 / TSX-V NVO) sich direkt ablesen lässt, wie es um den neuen Goldrausch in der australischen Pilbara-Region steht, erklärte bei einem Australienbesuch in der vergangenen Woche, dass es möglicherweise eines Probeabbaus bedürfe, um zu bestimmen, ob auf den Liegenschaften des Unternehmens wirtschaftliche Goldvorkommen zu finden sind. Das berichtet The West Australian.Wie Dr. Hennigh weiter ausführte, arbeite man bei Novo immer noch daran, die beste Methode ausfindig zu machen, wie man die Ressourcen der durch das Auftreten von Goldnuggets geprägten Lagerstätten bestimmen könnte. Die Entdeckung dieser an W. [mehr] Christian Zoller Daimler - Doppelboden? Die Aktie des Fahrzeugherstellers Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, könnte im unteren Bereich des fallenden Trendkanals einen kurzfristigen Boden gefunden haben. Darauf deutet ein möglicher Doppelboden hin (siehe Chart). Am Freitag gelang zudem ein Intraday-Reversal. Nach einem anfänglichen Abverkauf mit einem Tief um 61,30 Euro zog die Aktie in Folge wieder kräftig an und schloss über der Tageseröffnung. Im Bereich von 61,00/62,00 Euro könnte sich ein Boden bilden, der als Sprungbrett für eine Gegenbewegung Richtung 66,00 Euro genutzt werden könnte. Trading-Strategie: 1. Long-Position um 62,00 Euro möglich. Stopp . [mehr] Feingold-Research Reverse Bonuszertifikate - Absichern mit Köpfchen Aktuell befinden wir uns in einer Phase, in der der Markt sehr teuer ist und der Markt für uns nach oben begrenzt scheint. Neben Put-Optionsscheinen bieten Reverse-Bonus-Zertifikate eine attraktive Möglichkeit sich gegen fallende Kurse abzusichern. Goldman Sachs ist auf diesem Gebiet führend und stellt Anlegern eine breite Auswahl an attraktiven Scheinen, wie unter anderem die Dax-Reverse-BonusseGD8J9FundGD9EZG, zur Verfügung. Wir stellen Ihnen die Goldman Sachs-Akademie vor, in der die Struktur und Funktionsweise von Reverse-Bonus-Zertifikaten ausführlich und sehr verständlich erklärt wird: Reverse-Bonus-Zertifikate - Reverse bedeutetumgekehrt - wenden das Bonuskonzept in spiegelverkeh. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...