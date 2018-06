Bei einem Cyberangriff auf eine südkoreanische Kryptobörse sind wohl Millionen entwendet worden. Die Kurse vieler Digitalwährungen brechen ein.

Ein Hackerangriff auf eine Handelsplattform für Kryptowährungen in Südkorea hat eine Verkaufswelle ausgelöst. Dadurch verloren Kryptowährungen am Montag 46 Milliarden Dollar an Börsenwert. Der Kurs der bekanntesten Digitalwährung Bitcoin sackte zeitweise um 13 Prozent auf ein Zwei-Monats-Tief von 6650 Dollar ab. Anfang des Jahres hatte ein Bitcoin noch 10.000 Dollar mehr gekostet, somit ist die Währung seitdem im Wert um mehr als 50 Prozent gefallen.

Die südkoreanische Krypto-Börse Coinrail räumte ein, Hacker hätten am Sonntag rund 30 Prozent der gehandelten digitalen Münzen gestohlen. Ein absolutes Volumen nannte der Plattformbetreiber nicht. In Medienberichten wurde der Wert der verlorenen Coins auf 40 Milliarden Won (umgerechnet rund 31 Millionen Euro) beziffert.

Die vergangenen beiden Wochen waren für Bitcoin-Anleger endlich einmal ruhig verlaufen. In den vergangenen Monaten war es in der Kryptowelt jedoch immer wieder zu Diebstählen, ...

