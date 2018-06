BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht auch nach dem Eklat zum G7-Gipfel in Kanada noch eine Chance auf eine Einigung im Handelskonflikt mit den USA. Nach dem Eklat sei "eine Einigung zumindest kurzfristig nicht in Sicht", konstatierte Altmaier im Deutschlandfunk. "Endgültig ist in der internationalen Politik wenig", betonte er aber. Wichtig sei, dass die Europäer weiter geschlossen agierten und deutlich machten, dass sie "nur zu fairen und zu rechtmäßigen Vereinbarungen bereit" seien. "Dann ist eine Win-win-Situation immer noch möglich."

Auch US-Präsident Donald Trump habe ein Interesse daran, dass sein Land ein Teil der freien westlichen Welt bleibe. Altmaier plädierte dafür, den Nordkorea-Gipfel in Singapur abzuwarten, denn das Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un fordere derzeit auf US-Seite viele Kräfte. Der Bundeswirtschaftsminister betonte jedoch, das weitere Drehen an der Spirale der Handelsmaßnahmen werde "auch den Interessen der USA schaden".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Trumps Verhalten und seinen Rückzug von der Abschlusserklärung des G7-Gipfels am Sonntagabend in der ARD als "ernüchternd und auch ein Stück weit deprimierend" bezeichnet und eine einheitliche Politik Europas angemahnt. Trump war vorzeitig von dem G7-Treffen abgereist und hatte dann über den Kurznachrichtendienst Twitter seine Zustimmung zur zuvor ausgehandelten Gipfelerklärung zurückgezogen.

