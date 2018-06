Augsburg (www.aktiencheck.de) - Homes & Holiday-Aktienanalyse von Aktienanalyst Marcel Goldman von der GBC AG: Marcel Goldman, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9, WKN: A2GS5M). Die Homes & Holiday AG sei mit ihrem Hauptfokus auf Spanien und Deutschland, den attraktivsten Ferienimmobilienmärkten Europas, in sehr interessanten Wachstumsregionen tätig. In Kombination mit dem weiterhin günstigen Zinsniveau operiere der Ferienimmobilienspezialist in einem sehr attraktiven Marktumfeld. So habe das Immobilientransaktionsvolumen von 2016 bis 2017 in Spanien um 21,3% auf 73,8 Mrd. EUR (VJ: 60,9 Mrd. EUR) zugelegt. Das an ausländische . [mehr] LYNX Broker Schafft der DAX die Aufholjagt? Berlin (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche konnte sich der Deutsche Aktienindex (DAX) (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) für keine eindeutige Trendrichtung entscheiden und so boten sich Möglichkeiten für gewinnbringende Trades auf der Long- wie auf der Shortseite, so die Experten von LYNX Broker. Da der Widerstandsbereich von 12.900 nicht nennenswert habe überschritten werden können, sei der Markt in der zweiten Wochenhälfte erneut auf die Unterstützung von 12.600 Punkten abgesackt, habe. [mehr] Union Investment Aktien: Technologiewerte und Italien im Fokus der Anleger - Veränderungen in DAX-Indices ab Mitte Juni Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der letzten Woche konnten die europäischen Börsen Kursgewinne verzeichnen, vor allem die Börse in Madrid erzielte Zugewinne, so die Experten von Union Investment. Hintergrund sei hier der Regierungswechsel, der von den Anlegern wohlwollend aufgenommen werde. Die neue sozialistische Regierung unter Pedro Sanchez suche keine Konfrontation mit der Europäischen Union (EU). Aus Italien habe hingegen die Antrittsrede des neuen Ministerpräsidenten Conte belastend gewirkt, denn di. [mehr] Kolumnen mehr > Walter Kozubek Allianz-Calls mit 103%-Chance bei Kursanstieg auf 190€ Laut dem UBS-KeyInvest TrendRadar ist der Kurs der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) aus einem fallenden Dreieck nach oben hin ausgebrochen. Die Kursziele liegen nun bei 204,70 Euro bzw. 211,58 Euro. Ein SL-Limit sollte bei 175,52 Euro platziert werden. Risikobereite Anleger, die beim aktuellen Allianz-Kurs von 181,30 Euro von einem bald eintretenden Kursanstieg auf zumindest 190 Euro ausgehen, könnten versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren. Call-Optionsschein mit Basispreis bei 185 Euro Der UBS-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 185 Euro, Bewertungstag 13.8.18, BV 0,1, ISIN: CH0386256140, wurde beim Aktienkurs von 181,30 Euro mit 0,31 - 0,32 Euro gehandelt. Legt der Kurs der Allianz-A. [mehr] Jörg Schulte First Cobalt informiert im Brief an seine Aktionäre Der zukünftige kanadische Kobaltproduzent First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064 / TSX-V: FCC) richtete sich zum Ende der vergangenen Woche in einem Brief an die Aktionäre, zu denen seit vergangener Woche, aufgrund des Abschlusses der Übernahme des Unternehmens US Cobalt auch deren Anteilseigner gehören, die der Unternehmenschef Trend Mell herzlich willkommen hieß, ein Update über die noch für dieses Jahr geplanten Unternehmensaktivitäten. Doch zuvor zeigte er noch einmal die aktuelle Lage am Kobaltmarkt auf. . [mehr] Björn Junker Goldrausch im Pilbara: Novo Resources hält Probeabbau für notwendig Dr. Quinton Hennigh, ein ehemaliger Newmont-Geologe, an dessen kanadischer Goldgesellschaft Novo Resources (WKN A1JG38 / TSX-V NVO) sich direkt ablesen lässt, wie es um den neuen Goldrausch in der australischen Pilbara-Region steht, erklärte bei einem Australienbesuch in der vergangenen Woche, dass es möglicherweise eines Probeabbaus bedürfe, um zu bestimmen, ob auf den Liegenschaften des Unternehmens wirtschaftliche Goldvorkommen zu finden sind. Das berichtet The West Australian.Wie Dr. Hennigh weiter ausführte, arbeite man bei Novo immer noch daran, die beste Methode ausfindig zu machen, wie man die Ressourcen der durch das Auftreten von Goldnuggets geprägten Lagerstätten bestimmen könnte. Die Entdeckung dieser an W. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

