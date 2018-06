FRANKFURT (Dow Jones)--Die britische Rolls-Royce Holdings plc kämpft weiter mit den Problemen bei einigen Triebwerken, die in Boeing-Maschinen verbaut wurden. Betroffen sei nun "eine kleine Anzahl" der Trent 1000 "B" Triebwerke, wie der Konzern mitteilte. Die Anleger zeigten sich von der erneuten Ankündigung von Problemen zunächst verschreckt, in London verlor die Aktie zwischenzeitlich gut 2 Prozent.

Es sei mit Boeing und den zuständigen Aufsichtsbehörden vereinbart worden, dass nun eine Inspektion dieser Maschinen durchgeführt wird. Das Paket B Standard, das seit 2012 in Betrieb ist, besteht laut Rolls-Royce Holdings aus 166 Motoren. Die Ankündigung der Gesellschaft am Montag kommt nun, nachdem Rolls-Royce Mitte April eine Sonderinspektion seiner Trent 1000 "C" Triebwerke mitteilte.

"Seitdem wir dieses Problem erkannt haben, haben wir eine breite Palette von technischen Analysen und Motortests durchgeführt, um die Ursache zu verstehen", heißt es in der Pressemitteilung von Rolls-Royce Holdings. Während sich diese Arbeit auf das Paket C konzentriert habe, habe man auch darüber nachgedacht, ob das gleiche Haltbarkeitsproblem bei anderen Trent 1000-Motorvarianten auftreten könnte.

Ein ähnliches Problem der Haltbarkeit von Zwischendruckverdichtern sei jetzt bei einer kleinen Anzahl von B-Triebwerken festgestellt worden. Chris Cholerton, verantwortlich für den Bereich Civil Aerospace sagte: "Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um die betrieblichen Auswirkungen dieser Inspektionen zu minimieren (...). Wir sind nach wie vor fest entschlossen, dieses Problem aus der Trent 1000-Flotte zu eliminieren."

Rolls-Royce erklärte weiter, die Inspektion würden zwar einige zusätzliche Kosten verursachen, aber die Prognose für den Free Cash Flow 2018 von etwa 450 Millionen britischen Pfund plus/minus 100 Millionen Pfund habe Bestand.

