Aktie im Fokus - Wacker Chemie

Die Aktie des MDAX-Konzerns Wacker Chemie bildete am 13. März 2018 ein Zwischentief bei 127,95 Euro aus. Das Wertpapier erreichte danach am 09. Mai 2018 ein Verlaufshoch von 157,05 Euro. Aufgrund dieses Kursverlaufs könnten die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen ermittelt werden. Die Widerstände kämen bei den Marken von 127,95 Euro, 134,80 Euro und 139,05 Euro in Betracht.

Die Unterstützungen wären bei 116,82 Euro, 109,95 Euro und 105,72 Euro auszumachen. Die Experten der HSBC vergaben ein Ziel von 130,00 Euro. Dieses Kursziel könnte auf eine technische Erholungsbewegung schließen lassen, die den Wert der Wacker-Chemie-Aktie in einen Kursbereich der letzten Unterstützungszone der ersten beiden Märzwochen zurückführt. In diesem Unterstützungsbereich wurden Tiefs von 127,95 bis 130,60 Euro markiert.

