Anmoderationsvorschlag: Eine Frau unter Mordverdacht, ein quicklebendiges Opfer und jede Menge Spannung: Im zweiten Band seiner erfolgreichen Krimi-Reihe lässt es Bestseller-Autor Andreas Föhr richtig krachen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Was die toughe Anwältin Rachel Eisenberg in ihrem neuen Fall erlebt und ob sie ihre Mandantin raushauen kann, hören Sie in "Eifersucht" - unser Hörbuch-Tipp der Woche. Mehr dazu von Mario Hattwig.



Sprecher: Der Filmproduzentin Judith Kellermann wird vorgeworfen, ihren Lebensgefährten aus Eifersucht in die Luft gesprengt zu haben. Obwohl das Paar kurz vor dem Mord in aller Öffentlichkeit gestritten hatte, beteuert Rachel Eisenbergs alte Bekannte ihre Unschuld.



O-Ton 1 (Eifersucht, 19 Sek.): "Er hat mich betrogen. [...] Einige Tage vor der Explosion hatten wir Streit deswegen. Es war bei einer Premierenfeier. Ich bin ziemlich laut geworden, dann ... habe ich ihn geohrfeigt und bin gegangen. Es dürfte jede Menge Zeugen geben." "Gibt es etwas, das den Mordverdacht entkräften könnte?" "... ich hab ihn geliebt!" Sie brach in Tränen aus.



Sprecher: Rachel übernimmt den Fall und verteidigt voller Herzblut ihre Mandantin vor dem Haftrichter.



O-Ton 2 (Eifersucht, 33 Sek.): "Meine Mandantin gibt zu, dass es einen Streit zwischen ihr und Herrn Sandner gegeben hat. Hatten Sie schon mal Streit mit Ihrer Frau?" "Allerdings. Meine Frau geht keinem Streit aus dem Weg." "Aber Sie leben noch", sagte Rachel. "Was uns beweist?" "Dass Paare dauernd streiten, ohne dass jemand getötet wird." "Nun ja, würde meine Frau herausfinden, dass ich sie betrüge - rein hypothetisch - ich weiß nicht, wie viel ich noch auf mein Leben wetten würde. Eifersucht ... ist seit Beginn der Menschheit eines der Topmordmotive."



Sprecher: Und so stößt Rachel Eisenberg vorerst an Grenzen. Und Judith Kellermann bleibt als Hauptverdächtige in Haft.



O-Ton 3 (Eifersucht, 36 Sek.): "Wie geht es jetzt weiter?", fragte Kellermann unvermittelt. In ihrem Blick lag Angst. "Solange wir nichts wirklich Entlastendes vorbringen, wirst du in Untersuchungshaft bleiben." "Dann sollten wir wohl etwas Entlastendes finden." "Richtig." Rachel räusperte sich. "Und nachdem die Polizei nicht mehr in andere Richtungen ermitteln wird, müssen wir es selber tun." "Ein Privatdetektiv?" Rachel nickte.



Sprecher: Das größte Problem für die beiden: In Judiths Wohnung wurden Reste des für den Mord verwendeten Sprengstoffs gefunden. Zwar hat sie eine Erklärung, doch diese klingt mehr als abenteuerlich. Ein geheimnisvoller Ex-Soldat soll den Mord begangen und die Beweise manipuliert haben. Aber der Mann ist spurlos verschwunden. Bis bei Rachel plötzlich das Telefon klingelt...



O-Ton 4 (Eifersucht, 25 Sek.): Es meldete sich eine männliche Stimme mit angenehmer Tonlage und leicht östlichem Akzent. "Sie kennen mich nicht", sagte der Anrufer. "Aber Sie haben von mir gehört. Ich bin Boris." Rachels Herzschlag setzte für zwei Sekunden aus. "Sie meinen, Boris, der ...". "Ja, richtig. Frau Kellermann ist eine gemeinsame Freundin. Unsere einzige gemeinsame. Ich nenne sie Judith."



Abmoderationsvorschlag: Was der geheimnisvolle Ex-Soldat Boris zu sagen hat und ob er bereit ist, Judiths Unschuld zu beweisen? Das hören Sie in dem packenden Justizthriller, der viele überraschende Wendungen und einen dramatischen Showdown bereithält. Pure Spannung bis zur allerletzten Sekunde! "Eifersucht" von Andreas Föhr gibt's ab sofort bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



