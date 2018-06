Baierbrunn (ots) - Bei leichten Magen-Darm-Beschwerden können pflanzliche Extrakte Linderung verschaffen. Gegen Völlegefühl und Blähungen beispielsweise empfiehlt Apotheker Oliver Kotzan aus Mannheim im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" unter anderem Kümmelpräparate. Aber auch Extrakte aus Pfefferminze, Anis, Fenchel und Kamille und Kaffeekohle wirken entblähend und lindern die Beschwerden. Artischocken-Extrakte fördern die Fettverdauung. Bei kurzfristigem, leichtem Durchfall bieten sich Präparate mit Uzarawurzel an. Hilfreich sind auch Tees aus getrockneten Heidelbeeren oder Eichenrinde sowie schwarzer und grüner Tee. Bei Verstopfung nehmen Quellstoffe in Flohsamen und Leinsamen Wasser auf und machen den Stuhl voluminöser. Das regt die Darmbewegung an. "Die Quellstoffe müssen immer mit sehr viel Flüssigkeit eingenommen werden", sagt Kotzan. Andernfalls könnte ein gegenteiliger Effekt auftreten.



Grundsätzlich dürfen Magen-Darm-Beschwerden, die länger andauern, in kürzeren Abständen wiederkehren oder sehr stark sind, nicht auf die leichte Schulter genommen und sollten vom Arzt abgeklärt werden. Das gilt ganz besonders für kolikartige Bauchschmerzen. Zusätzliche Symptome wie Übelkeit und Erbrechen, Blut im Stuhl oder unerklärlicher Gewichtsverlust sind deutliche Warnsignale. In solchen Fällen ist die Grenze der Selbstmedikation erreicht und ein Arztbesuch nötig.



