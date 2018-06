Die Commerzbank ist bei ihrem Umbau nach Einschätzung der britischen Investmentbank HSBC auf einem guten Weg. HSBC-Analyst Johannes Thormann setzte das Kursziel von 11 auf 13 Euro nach oben. Da er zudem den jüngsten Kursabsturz infolge der Sorgen über die Entwicklung in Italien für überzogen hält, stufte er das Papier der immer noch teilverstaatlichten Bank von "Hold" auf "Buy" herauf.

Einstellige Kurse seien ein gutes Einstiegsniveau, schrieb der Experte. Die Aktie war in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten und hatte Ende Mai nur noch 8,68 Euro gekostet. So billig war davor zuletzt im Frühjahr 2017 zu haben. In den vergangenen Handelstagen konnte sich das Papier wieder etwas erholen. Mit Kursen von zuletzt rund 9,50 Euro bietet die Aktie nach Thormanns Einschätzung aber immer noch viel Potenzial.

Zumal er daran glaubt, dass sich der laufende Umbau der Bank zunehmend auch in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlägt. So dürfte sich der Sparkurs in den kommenden Jahren auszahlen. Er rechnet trotzt einer nach wie vor eher mauen Ertragsentwicklung im Jahr 2020 mit einem Gewinn von 1,7 Milliarden Euro. 2017 hatte die Bank gerade mal etwas mehr als 150 Millionen Euro verdient.

Auch bei der Dividende geht Thormann von einer deutlichen Besserung aus. Nach der jüngsten Nullrunde soll es für 2018 wieder 20 Cent geben. Für 2019 sollen es dann schon 40 Cent und für 2020 dann sogar 60 Cent sein, schätzt er. Er sei damit deutlich optimistischer als die meisten anderen Experten.

