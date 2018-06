Frankfurt - Der Euro ist am Montag wieder über die Marke von 1,18 US-Dollar gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1812 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Der Eklat nach dem G7-Treffen vom Wochenende mit dem Rückzieher des US-Präsidenten Donald Trump von der gemeinsamen Schlusserklärung sorgte am Devisenmarkt kaum für Bewegung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1754 Dollar festgesetzt.

Kursverluste gab es beim Schweizer Franken zum Euro. So kletterte dieser Euro auf 1,1636 Franken, nach 1,1594 am Freitagabend. Nach Einschätzung von Experten dürften am Wochenende einige Franken-Investoren durchgeatmet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...