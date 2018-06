Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Handelswoche prägten Kursverluste (iBoxx Euro Sovereign-Index) das Geschehen an den europäischen Staatsanleihemärkten, so die Experten von Union Investment. Hiervon seien sowohl Kern- als auch Peripherieanleihen gleichermaßen betroffen gewesen. Die kommende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte für einen Teil der Verluste verantwortlich gewesen sein. Die Anleger würden am Donnerstag genauere Informationen hinsichtlich der Beendigung des Anleiheankaufprogramms erwarten. Am Montag sei aber zunächst zu einer Beruhigung der Lage gekommen. Das scheinbar politische abgemilderte Programm der neuen italienischen Regierung habe die Unsicherheit unter den Anleger sinken la ...

