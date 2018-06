Mit viel Prominenz, einem Jubiläumsmodell und einer Autotaufe feierte der Sportwagenhersteller Porsche am Freitagabend am Stammsitz in Stuttgart den 70. Geburtstag der Marke. Der erste Porsche 356 hatte am 8. Juni 1948 seine Betriebserlaubnis erhalten. Der Festakt bildete den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, zu denen eine Ausstellung im hauseigenen Museum, ein Porsche-Treffen auf dem Cannstatter Wasen an diesem und ein Werksfest am nächsten Wochenende gehören. Vorstandschef Oliver Blume gab dem bislang als Mission E vorgestellten Elektroauto zudem einen Namen: Taycan soll das Auto heißen und 2019 auf den Markt kommen.

