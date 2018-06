Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research: Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) von 37 Euro auf 35 Euro. Der Logistiker habe eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Dies komme für Diermeier nicht völlig überra. [mehr] SMC Research CytoTools-Aktie: Nach langer Entwicklungszeit Durchbruch in Sicht - Aktienanalyse Münster (www.aktiencheck.de) - CytoTools-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research: Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt die Coverage für die CytoTools-Aktie (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) mit dem Rating "spekulativ kaufen" ein. CytoTools verfüge über ein innovatives Produkt mit einem hohen Marktpotenzial. Für die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms oder des Ulcus cruris ("offenes Bein") - Krankheiten mit weltweiten Patientenzahlen im zweistel. [mehr] GBC AG Homes & Holiday-Aktie: Ferienimmobilienspezialist geht zur Wachstumsbeschleunigung an die Börse - Aktienanalyse Augsburg (www.aktiencheck.de) - Homes & Holiday-Aktienanalyse von Aktienanalyst Marcel Goldman von der GBC AG: Marcel Goldman, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9, WKN: A2GS5M). Die Homes & Holiday AG sei mit ihrem Hauptfokus auf Spanien und Deutschland, den attraktivsten Ferienimmobilienmärkten Europas, in sehr interessanten Wachstumsregionen tätig. In Kombination mit dem weiterhin günstigen Zinsniveau operiere der Ferienimmobilienspezialist in einem sehr attraktiven Marktumfeld. So habe das Immobilientransaktionsvolumen von 2016 bis 2017 in Spanien um 21,3% auf 73,8 Mrd. EUR (VJ: 60,9 Mrd. EUR) zugelegt. Das an ausländische . [mehr] Kolumnen mehr > Stefan Hofmann Wirecard: Bärenstarke Vorstellung! Der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) bereitet seinen Aktionären in den vergangenen Handelswochen weiter großen Grund zur Freude. Der seit Anfang April laufende Aufwärtstrend hat weiterhin Bestand, das Wertpapier konnte dabei von 90,94 Euro bis auf aktuell 143 Euro klettern. Solange die Notierung nicht unter die rote Aufwärtstrendgerade (siehe Chart) abrutscht, bleiben hier alle Börsenampeln auf grün. Wirecard Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Ris. [mehr] Walter Kozubek Allianz-Calls mit 103%-Chance bei Kursanstieg auf 190€ Laut dem UBS-KeyInvest TrendRadar ist der Kurs der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) aus einem fallenden Dreieck nach oben hin ausgebrochen. Die Kursziele liegen nun bei 204,70 Euro bzw. 211,58 Euro. Ein SL-Limit sollte bei 175,52 Euro platziert werden. Risikobereite Anleger, die beim aktuellen Allianz-Kurs von 181,30 Euro von einem bald eintretenden Kursanstieg auf zumindest 190 Euro ausgehen, könnten versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren. Call-Optionsschein mit Basispreis bei 185 Euro Der UBS-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 185 Euro, Bewertungstag 13.8.18, BV 0,1, ISIN: CH0386256140, wurde beim Aktienkurs von 181,30 Euro mit 0,31 - 0,32 Euro gehandelt. Legt der Kurs der Allianz-A. [mehr] First Cobalt informiert im Brief an seine Aktionäre Der zukünftige kanadische Kobaltproduzent First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064 / TSX-V: FCC) richtete sich zum Ende der vergangenen Woche in einem Brief an die Aktionäre, zu denen seit vergangener Woche, aufgrund des Abschlusses der Übernahme des Unternehmens US Cobalt auch deren Anteilseigner gehören, die der Unternehmenschef Trend Mell herzlich willkommen hieß, ein Update über die noch für dieses Jahr geplanten Unternehmensaktivitäten. Doch zuvor zeigte er noch einmal die aktuelle Lage am Kobaltmarkt auf. . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

