FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS XLMEDIA PRICE TARGET TO 225 (290) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES OCADO TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1300 (245) P - CREDIT SUISSE CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 235 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 235 (248) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS EXPERIAN PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1800 (1750) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4700 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 955 (880) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HAYS PRICE TARGET TO 174 (175) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6600 (5700) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES OCADO TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1160 (540) PENCE - HSBC RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 3900 (3800) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 440 (290) PENCE - JEFFERIES CUTS OPHIR ENERGY TO 'HOLD' ('BUY') - JPMORGAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6550 (6250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MEDICLINIC TARGET TO 760 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM INITIATES AGGREKO WITH 'SELL' - TARGET 635 PENCE - LIBERUM INITIATES CAPITA GROUP WITH 'BUY' - TARGET 170 PENCE - LIBERUM RAISES ITV PRICE TARGET TO 275 (265) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS BRITISH LAND TO 'HOLD' ('ADD') - PEEL HUNT CUTS SEGRO PLC TO 'HOLD' ('ADD') - RBC RAISES B & M PRICE TARGET TO 500 (475) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 850 (725) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 405 (385) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob