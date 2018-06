Die Gummiraupenkette Trackman XP verfügt über eine Anti-Vibrationstechnik und ein Profil, das Schwingungen um bis zu 70 Prozent gegenüber herkömmlichen Ketten vermindert. Dies erhöht den Fahrkomfort, vor allem bei Anwendungen mit hoher Zugkraft. Die Lebensdauer der Gummiraupenkette ist hoch; dafür sorgt eine spezielle Gummimischung und die große Zahl an Stahlseilen in in der Kette. Hinzu kommt die patentierte Armorlug-Technologie für eine längere Lebensdauer. Dabei werden zwei Schichten einer verstärkten Gewebeeinlage eingesetzt, ohne Überlappungen oder ...

