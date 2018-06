Heimlich, still und leise pumpte die TAG Immobilien AG Anleiheinvestoren um frische Bondmittel an. Ausgereicht wurden zwei neue Unternehmensanleihen über zusammen 250 Mio. EUR. Die Anleihegelder dienen im Wesentlichen der vorzeitigen Ablösung einer teureren Vorgängeremission. Die beiden Neuemissionen über jeweils 125 Mio. EUR gingen wie üblich dieser Tage im Wege einer reinen Privatplatzierung an ...

