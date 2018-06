Leipzig (ots) -



- Erfolgreiche Zusammenarbeit führt zur Verfügbarkeit eines neuen, wohlschmeckenden, kalorienfreien, pflanzlichen Süßstoffs für die Getränke- und Lebensmittelindustrie



- Neues Produkt und dessen Vermarktung haben das Potenzial, den Umsatz von c-LEcta auf ein neues Niveau zu heben



c-LEcta, ein weltweit führendes Biotechnologie-Unternehmen mit Fokus auf Enzym-Engineering und Anwendungen in regulierten Märkten wie der Pharma- und Lebensmittelindustrie, hat gemeinsam mit einem führenden Hersteller für Inhaltsstoffe eine neue Methode entwickelt, um die Produktion eines neuen pflanzlichen Süßstoffes zu erweitern. Auf Grund der pflanzlichen Herkunft und Sicherheit dieser Süßstoffe in Kombination mit ihrem sehr zuckerähnlichen Geschmack sind sie für den Großverbrauch in kalorienarmen und kalorienfreien Getränken und Lebensmitteln wie Softdrinks oder Diätprodukten besonders geeignet.



Der in Deutschland ansässige Spezialist für industrielle Biotechnologie-Anwendungen c-LEcta hat in Zusammenarbeit mit einem führenden Lieferanten für Inhaltsstoffe ein Verfahren entwickelt, das auf der enzymatischen Behandlung von Vorstufen dieser Süßstoffe basiert. Diese neue enzymatische Behandlung ermöglicht es nun, die Vorstufen effizient in einen besser schmeckenden Süßstoff umzuwandeln.



Diese Süßstoffe sind verträglich und auch für Diabetiker geeignet. Der Anbau ist durch den geringeren Ressourceneinsatz nachhaltiger.



Dr. Marc Struhalla, CEO von c-LEcta, kommentiert: "Wir sind sehr stolz auf das, was wir im Rahmen dieser engen Zusammenarbeit erreicht haben. Unser hochwirksames Enzymverfahren unterstützt die Versorgung der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit einem größeren Angebot wohlschmeckender, pflanzlicher Süßstoffe. Dieses erhöhte Angebot ermöglicht die Herstellung von kalorienfreien Erfrischungsgetränken, die zu 100 Prozent mit pflanzlichen Süßstoffen gesüßt werden. Die in Deutschland entwickelte Enzymtechnologie wurde in den kommerziellen Maßstab überführt und versetzt mit ihrem Potenzial unseren Partner in die Lage, den Weltmarkt für natürliche Süßstoffe entscheidend zu verändern." Der nach diesem Verfahren hergestellte Süßstoff hat in den USA nach FDA-Standard den "GRAS"-Status, d.h., er darf von Lebensmittel- und Getränkeherstellern in den USA verwendet werden.



Struhalla fügt hinzu: "Wir haben unsere Kapazitäten für die Enzymproduktion bereits erweitert und sind zuversichtlich, gemeinsam mit unserem Partner die erforderlichen Mengen für den Großverbrauch des Süßstoffes in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bereitstellen zu können. Die Vermarktung birgt das Potenzial, unseren Umsatz auf ein neues Niveau zu heben und unser bestehendes Produktportfolio zu erweitern." c-LEcta verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von biotechnologischen Produkten und bietet eine Vielzahl von Produkten für die Pharma- und Lebensmittelindustrie an. Die Beziehungen zu führenden Industrieunternehmen sind ein wichtiger Bestandteil der Strategie von c-LEcta, die einzigartigen Potenziale ihrer Kerntechnologien zu entfalten. Das Unternehmen bietet seine Kompetenzen der Industrie auch als Auftragsproduzent an.



