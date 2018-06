Berlin (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von LYNX Broker: Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) unter die Lupe. Die Dürr AG zähle eigenen Angaben nach zu den weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauern. Der Konzern habe in 2017 rund 55 Prozent des Umsatzes mit Automobilherstellern und deren Zuliefererindustrie erzielt. Das Untern. [mehr] Independent Research UniCredit-Aktie: Neue Regierung in Italien sorgt für Unsicherheit - Aktienanalyse Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research: Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF), senkt aber das Kursziel von 22 Euro auf 18 Euro. Der Finanztitel sei zuletzt im Zuge der politischen Unruhe in Italien deutlich unter Druck geraten. Die neue Regierung sor. [mehr] Der Aktionär Dialog Semiconductor-Aktie: Verhandlungen mit Synaptics - Erst mal nicht einsteigen! Aktienanalyse Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Einstieg bei der Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) auf dem aktuellen Niveau ab. Die Dialog Semiconductor-Aktie sei heute gesucht. Es gebe Gerüchte, dass Dialog Semiconductor angeblich in Verhandlungen . [mehr] Kolumnen mehr > Holger Steffen Daimler: Der Stern sinkt Mal abgesehen von dem jüngsten, doch recht deutlichen Rücksetzer der Aktie stürzt Daimler an der Börse nicht ab, sondern erodiert langsam vor sich hin. Die großen Probleme im Hintergrund zermürben den Wert. In einer aktuellen Studie hat Morgan Stanley sehr schön die mannigfaltigen Belastungsfaktoren für die europäische Autoindustrie aufgezählt, als da wären: die Eurobelastung nach der Rally der Währung im letzten Jahr, die weiter steigenden Kosten für Rohstoffe, ein abflachender Wachstumstrend am PKW-Weltmarkt und hohe Entwicklungskosten im Rahmen der Anpassung an die Megatrends Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren. Und schließlich wäre da auch noch die Abgasproblematik. Barclays hat in der jüngsten Analyse dara. [mehr] Robert Schröder Verbio: Wie Phoenix aus der Asche! Vor ein paar Wochen sah es bei demHersteller und Anbieter von Biokraftstoffen Verbio noch zappenduster aus. Die Marke von 4 EUR wurde Ende April erstmals seit September 2015 gerissen und unterschritten. Erfolgsverwöhnte Aktionäre verstanden die Welt nicht mehr und mussten tatenlos zusehen wie Ihre Lieblingsaktie - mit Ansage - um fast 60 Prozent förmlich kollabierte. Doch seit ein paar Wochen rappelt sich der Kurs wieder auf und kann mal eben um 52 Prozent auf zeitweise erreicht 5,62 EUR zulegen. Ist damit die tiefe und scharfe Korrektur endlich beendet? Im Wochen-Chart hat sich die Lage jetzt deutlich entspannt. Die in der letzten Einschätzung "Verbio: U. [mehr] Dialog Semiconductor: Fusion als Ausweg? Zum Wochenbeginn standen die Aktien des deutschen Chipherstellers Dialog Semiconductor wieder einmal im Mittelpunkt neuer Spekulationen. Dominierten in den vergangenen Wochen vor allem die Sorgen um die zukünftige Auftragslage mit dem Hauptkunden Apple den Aktienkurs, geht es diesmal um etwas anderes. Denn die berühmten informierten Kreise wollen erfahren haben, dass sich der Halbleiterproduzent mit Spezialisierung auf Energiemanagement in den USA nach einem Fusionspartner umschaut. Dieser soll auch schon im Touchscreen-Hersteller Synaptics gefunden worden sein. Dieser wird für die Deutschen dadurch interessant, dass man damit Zugang zu einer größeren Produk. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...