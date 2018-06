Donald Trump trifft sich mit Kim Jong Un, Märkte hoffen auf einen Durchbruch in Sachen Denuklearisierung Fed- und EZB-Treffen diese Woche, möglicher QE-Ausstiegsplan der EZB im Fokus Industriedaten aus Großbritannien heute von Relevanz

Zusammenfassung:Diese Woche ist voll von wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen und Berichten. Wenn die neuen Inflationsdaten aus den USA oder Europa nicht in der "Top 3"-Liste erscheinen, ist definitiv mit einer interessanten Woche zu rechnen. Entscheidungen der Fed oder der EZB sind in der Regel von großer Bedeutung und dieses Mal treffen sich diese Zentralbanken innerhalb von 24 Stunden. Geopolitisch wird das Treffen von Donald Trump und Kim Jong Un in Singapur im Mittelpunkt stehen. Werfen wir vor dem Wochenausblick noch einen Blick auf den Montag. 10:30 Uhr | Großbritannien, Industrieproduktion, Bauwirtschaftsleistung und Handelsbilanz: Das britische Pfund hatte vor zwei Wochen im Wochenchart ein recht ermutigendes Muster ausgebildet und dieser bullische Kurs wurde letzte Woche bestätigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...