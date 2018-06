Aus der aktuellen Ausgabe von Maydorns Meinung: Am Donnerstag geht sie endlich los, die Fußball-WM in Russland. Das freut nicht nur die Fußball-Fans auf der ganzen Welt, sondern auch die Wettbüros und Online-Wettanbieter. Denn bei Ihnen rollt in den kommenden Wochen der Rubel - oder besser gesagt der Euro. Besonders beliebt sind Wetten darauf, wer Weltmeister wird. Die Favoriten sind die "üblichen Verdächtigen", also die Weltmeister der vergangenen vier Jahrzehnte - mit Ausnahme der Italiener, die ja bekanntlich dieses Mal nicht mitspielen wollten - oder konnten.

