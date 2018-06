Hier geht's zum Video

Repsol hat sich zur Dividendenpolitik geäußert. Der Konzern will die Dividende kontinuierlich steigern. Am Markt kam die Meldung sehr gut an. Die Aktie legte zuletzt kräftig zu. Thorsten Küfner vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR dementsprechend positiv eingestellt. Der Experte sieht aber noch weitere Gründe, die für ein Investment in Repsol sprechen. Vor allem die Bewertung sticht seiner Meinung nach hervor. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um den Ölpreis, BP und Saipem. Das komplette Interview finden Sie hier.