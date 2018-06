Italiens Wirtschaft hat im April 1,2 Prozent weniger produziert als noch im Vormonat. Experten hatten ein besseres Ergebnis erwartet.

Die italienischen Unternehmen haben ihre Produktion im April doppelt so stark gedrosselt wie erwartet. Die Betriebe stellten 1,2 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt am Montag in Rom mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich ein Minus von 0,6 Prozent erwartet, nachdem es im März noch ein Wachstum von 1,2 Prozent gegeben hatte. ...

