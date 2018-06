Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montagvormittag sehr fest. Die politischen Turbulenzen, die US-Präsident Trump mit seiner nachträglichen Absage an die am G7-Gipfel gefasste Resolution ausgelöst hat, vermögen die europäischen Aktien nicht zu bremsen. Vielmehr hat der SMI nach vier Wochen mit Verlusten zu einer Gegenbewegung angesetzt, welche von den zuletzt arg gerupften Banken angeführt wird. Solange sich keine breite konjunkturelle Verschlechterung abzeichne oder die Inflationsrisiken deutlich anstiegen, dürften die Aktienmärkte höchstens temporäre Schwächephasen durchlaufen, heisst es in diesem Zusammenhang in einem Kommentar der ZKB. Das Potential nach oben sei aber ebenfalls bescheiden.

Der Fokus der Investoren ist nun bereits auf den Gipfel zwischen Trump und dem Chef von Nordkorea, Kim Jong Un, vom Dienstag gerichtet, von dem man sich zumindest weiteres Tauwetter für die unterkühlte Beziehung verspricht. Auf wirtschaftlicher Ebene rücken bereits die in der laufenden Woche anstehenden Sitzungen der Notenbanken der USA und der Eurozone ins Blickfeld. Angesichts der jüngsten Nachrichtenlage aus der US-Wirtschaft scheint eine weitere Zinserhöhung durch das Fed nicht mehr so sicher wie auch schon. Und von der EZB erhoffen sich die Marktteilnehmer, dass erstmals ein konkreter Fahrplan für den Ausstieg aus der Politik des ...

