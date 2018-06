Die Telekom will mehr Haushalte mit schnellem Internet versorgen. Dabei setzt sie auf eine umstrittene Versorgungstechnik.

Die Deutsche Telekom hat am Montag über 200.000 neue Haushalte mit einem schnellen Internet-Anschluss versorgt. Damit seien 2018 mehr als fünf Millionen Haushalte mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Download) ins Netz gegangen, teilte das Unternehmen am Montag in Bonn mit. Insgesamt seien rund zehn Millionen Haushalte versorgt.

Die Telekom setzt dabei vor allem die umstrittene "Vectoring"-Technik ein. Dabei werden auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstellen und den Verteilerkästen am Straßenrand Glasfaserkabel verwendet.

Auf dem Weg in die Häuser laufen die Daten dann über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...