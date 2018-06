Berlin (ots) -



Walt Disney Lustiges Taschenbuch "LTB Sommer" sorgt ab dem 18. Juni für spannende Ferienlektüre. Donald Duck zieht es samt Neffenschar ans Meer. Eine volle Woche wollen die vier dem La Dolce Vita frönen und einfach nichts tun. Plötzlich entdecken Tick, Trick und Track ihren Nachbarn Zanker, den Erzfeind von Donald Duck. Bevor Onkel Donald den streitsüchtigen Zanker entdeckt und die Urlaubsidylle futsch ist, setzen die Neffen alles in Bewegung um eine Begegnung zu vermeiden... als beide dennoch auf einander treffen, ist das Ferienfiasko nicht mehr aufzuhalten.... Und auch für Phantomias läuft der Urlaub anders als geplant. Er muss einer größenwahnsinnigen Wetterfee das Handwerk legen, bevor die gesamten Ferien ins Wasser fallen. Goofy lehnt sich indes nicht zurück und begleitet als Reporter zwei spannende Geschichten.



Der Sonderband aus der Lustigen Taschenbuch-Reihe "LTB Sommer Nr.8" ist ab dem 18. Juni 2018 im Handel (EUR 7,99) und unter https://www.egmont-shop.de/ltb-sommer erhältlich.



Inhalt LTB Sommer Nr. 8:



Nicht ohne meinen Nachbarn Ein schwieriger Kunde Abenteuer auf dem Vulkan Das Universaleis Strandlektüre Ferienfiasko Meister ihres Fachs Reporter Goofy - Die Flugschule Urlaub mit Hindernissen Die Kunst der Gastfeindschaft Reporter Goofy - Zehn kleine Kaimane Das ewige Kind Intergalaktische Fernreise Strandtheater



