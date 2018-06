Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Ingo Frommen von der LBBW: Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 14 auf 11 EUR. Nach einem enttäuschenden Jahresauftakt und einem schlecht durchgeführten Vorstandsumbau sei es in den letzten zehn Tagen zu weiteren medialen Hiobsbotschaften gekomme. [mehr] boerse-daily.de Porsche-Aktie: Neues Jahrestief - Aktienanalyse Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktie: Neues Jahrestief - Aktienanalyse Mit viel Prominenz, einem Jubiläumsmodell und einer Autotaufe feierte der Sportwagenhersteller Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) am Freitagabend am Stammsitz in Stuttgart den 70. Geburtstag der Marke, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Der erste Porsche 356 habe am 8. Juni 1948 seine Betriebserlaubnis erhalten. Der Fe. [mehr] aktiencheck.de Osram Licht-Aktie: Ausbau der Position von Shortseller WorldQuant - Aktiennews München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer WorldQuant, LLC hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Osram Licht AG etwas gesteigert: Die Leerverkäufer von WorldQuant, LLC haben ihr Short-Engagement in den Aktien des weltweit führenden Lichtherstellers Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) nun leicht angehoben. Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 07.06.2018 ihre Shortposition von 0,58% . [mehr] Kolumnen mehr > Martin Siegel Gold seitwärts, Reform der Euro-Zone Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.298 auf 1.299 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.298 $/oz um 2 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) Kanzlerin Angela Merkel zur anstehenden Reform der Euro-Zone: "Wer nicht mehr kompromissfähig ist, der wird einen Beitrag dazu leisten, dass Europa auseinanderbricht". Übersetzung: Die Konkursverschleppung europäischer Banken ist an einem Punkt angelangt, der weitere Rettungsmaß. [mehr] Sven Weisenhaus Ist schon der Startschuss für die zweite Abwärtswelle gefallen? Trader haben aktuell keinen Spaß beim Handeln im DAX. Zur Veranschaulichung dazu noch einmal der kurzfristign 5-Minuten-Chart aus dem "Target-Trend-Spezial": Bereits am vergangenen Dienstagmachte ich auf das schon seit dem 29. Mai laufende Pendeln um eine Parallellinie aufmerksam (gelber Pfeil im Chart). Diese leicht aufwärts gerichtete Bewegung hielt bis vergangenen Donnerstag an. Am Freitag rutschte der DAX dann aber mit einer relativ großen Abwärtslücke nach unten ab (roter Pfeil). Damit sah es so aus, als würde es zu der Fortsetzung der Korrektur kommen, die bereits Ende Mai für einen Verlust von 700 Punkten im DAX verantwortlich war. Immer größerer Druck auf Unterstützung Jedoch schafften die Bullen zum dritten. [mehr] Holger Steffen Daimler: Der Stern sinkt Mal abgesehen von dem jüngsten, doch recht deutlichen Rücksetzer der Aktie stürzt Daimler an der Börse nicht ab, sondern erodiert langsam vor sich hin. Die großen Probleme im Hintergrund zermürben den Wert. In einer aktuellen Studie hat Morgan Stanley sehr schön die mannigfaltigen Belastungsfaktoren für die europäische Autoindustrie aufgezählt, als da wären: die Eurobelastung nach der Rally der Währung im letzten Jahr, die weiter steigenden Kosten für Rohstoffe, ein abflachender Wachstumstrend am PKW-Weltmarkt und hohe Entwicklungskosten im Rahmen der Anpassung an die Megatrends Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren. Und schließlich wäre da auch noch die Abgasproblematik. Barclays hat in der jüngsten Analyse dara. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

