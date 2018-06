2018-06-11T10:01:37Z Lifting of Suspension At Trading Venue XCSE Ended on: 2018-06-11T09:51:00Z Ongoing: False Issuer: Sparindex INDEX OMX C25 KL, LEI: 549300SVGXV5U0NOGF10 Instrument: SPIC25KL DK0060442556 Issuer: Sparinv Cumulus Value KL A, LEI: 549300K6OSR4WZR1UN19 Instrument: SPICUMKLA DK0010014778 Issuer: Sparindex INDEX DJSI World KL, LEI: 5493003YCGVWB83Y9830 Instrument: SPIDJWKL DK0010297464 Issuer: Sparinv Danske Aktier KL A, LEI: 5493001QMY7G7JK4MM75 Instrument: SPIDKAKLA DK0010068006 Issuer: Sparindex INDEX Emerging Markets KL, LEI: 549300EAWSPE1ZNP2Y46 Instrument: SPIEMIKL DK0060300762 Issuer: Sparindex INDEX Europa Small Cap KL, LEI: 5493005EYNSMY6N0SI53 Instrument: SPIEUCKL DK0010297621 Issuer: Sparindex INDEX Europa Growth KL, LEI: 549300H4CVN7BUI21N80 Instrument: SPIEUGKL DK0010297548 Issuer: Sparindex INDEX Europa Value KL, LEI: 549300UFOST1EWFXBH04 Instrument: SPIEUVKL DK0010297704 Issuer: Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KL, LEI: 549300WN1XZ8S5XQVB15 Instrument: SPIGLAMRIKL DK0060031847 Issuer: Sparinv Inv GraValBo Udb-All Count KL A, LEI: 5493008EFLMY07HKW309 Instrument: SPIGVBKLA DK0060444255 Issuer: Sparindex INDEX Japan Growth KL, LEI: 54930082458M02VOY190 Instrument: SPIJAGKL DK0010297977 Issuer: Sparindex INDEX Japan Small Cap KL, LEI: 549300330PZ5IYUBCP77 Instrument: SPIJASKL DK0010298009 Issuer: Sparindex INDEX Japan Value KL, LEI: 549300FNGBEV519QE606 Instrument: SPIJAVKL DK0010298199 Issuer: Sparinv Korte Obligationer KL A, LEI: 549300ORNK1TZ41G2S43 Instrument: SPIKOOKLA DK0060105203 Issuer: Sparinv Lange Obligationer KL A, LEI: 549300GQA2PETJ4XXP57 Instrument: SPILOLKLA DK0060105393 Issuer: Sparinv Momentum Aktier Akk. KL A, LEI: 549300QI5NLSR7OIEZ92 Instrument: SPIMAAKLA DK0060012896 Issuer: Sparinv Momentum Aktier KL A, LEI: 549300EORRCXTEFURV35 Instrument: SPIMAKKLA DK0010311125 Issuer: Sparinv Mix Høj Risiko KL A, LEI: 549300O9NEFFEZ7BIQ42 Instrument: SPIMHRKLA DK0060623346 Issuer: Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A, LEI: 549300D5X1L2BIIZ7202 Instrument: SPIMIXMINRISKKLA DK0060914901 Issuer: Sparinv Mellemlange Obligationer KL A, LEI: 549300FWKV0FK8IBXZ75 Instrument: SPIMLOKLA DK0060105476 Issuer: Sparinv Mix Lav Risiko KL A, LEI: 5493004DXC42G6FMRU52 Instrument: SPIMLRKLA DK0060623189 Issuer: Sparinv Mix Mellem Risiko KL A, LEI: 549300EMYMQWOYMZ6257 Instrument: SPIMMRKLA DK0060623262 Issuer: Sparinv Nye Obligationsmarkeder KL A, LEI: 5493005Q5DXKM0D14F93 Instrument: SPINOBKLA DK0016030786 Issuer: Sparindex INDEX Stabile Obl. KL A, LEI: 5493000FGMQ1V51C6W80 Instrument: SPISOKLA DK0060057487 Issuer: Sparindex INDEX USA Growth KL, LEI: 549300DLVC5OZZ7P2H71 Instrument: SPIUSGKL DK0010298272 Issuer: Sparindex INDEX USA Small Cap KL, LEI: 549300T8T6YSSZSVTX37 Instrument: SPIUSSKL DK0010298355 Issuer: Sparindex INDEX USA Value KL, LEI: 549300H5V61UXF97LL80 Instrument: SPIUSVKL DK0010298439 Issuer: Sparinv Value Bonds 2018 Udb. Issuer: Sparinv Value Bonds 2018 Udb. KL A, LEI: 549300UR4O56NWE2BG67 Instrument: SPIV18KLA DK0060584936 Issuer: Sparinv Value Aktier KL A, LEI: 549300843AW8Y6W6XP46 Instrument: SPIVAKLA DK0010079631 Issuer: Sparinv Val Virk.ob Gl Høj Ko Lø Ud KL A, LEI: 549300EJ1GEIDIMRWQ31 Instrument: SPIVAVOGHKLUKLA DK0060530764 Issuer: Sparinv Value Emerging Markets KL A, LEI: 549300PKWP3B0KYGUN14 Instrument: SPIVEMKLA DK0010304856 Issuer: Sparinv Value Europa KL A, LEI: 549300F6O4KQQSN4WG31 Instrument: SPIVEUKLA DK0060032571 Issuer: Sparin Val Virk - Glo Højr Udb KL A, LEI: 549300G7EQYHWGA5HW60 Instrument: SPIVVGLOHOJKLA DK0060819324 Issuer: Sparindex INDEX Lav Risiko KL, LEI: 549300REJ460VRPFOQ22 Instrument: SPVILRKL DK0060748556 Issuer: Sparindex INDEX Mellem Risiko KL, LEI: 549300FGIU8I1XTS4H81 Instrument: SPVIMRKL DK0060748630 Issuer: Sparinv SICAV - Balance EUR R, LEI: 54930031XD80O33EY638 Instrument: SSIBAEURR LU0650088072 Issuer: Sparinv SICAV - Balance DKK R, LEI: 54930031XD80O33EY638 Instrument: SSIBDKKR LU0673458609 Issuer: Sparinv SICAV - Equitas EUR R, LEI: 549300MUZI88JV474X66 Instrument: SSIEEURR LU0362354549 Issuer: Sparinv SICAV - Ethical Glob Val EUR R, LEI: 549300QB5GW6INF1PT29 Instrument: SSIEGVEURR LU0362355355 Issuer: Sparinv SICAV Emerging Mark Corp EUR R, LEI: 549300JPIYSEFCK1TB35 Instrument: SSIEMCEURR LU1735614239 Issuer: Sparinv SICAV - European Value EUR R, LEI: 5493004NRSVMYWK8EG94 Instrument: SSIEUVEURR LU0264920413 Issuer: Sparinvest SICAV Glob Conver Bonds EUR R, LEI: 549300HW4BW8ZM8V7I64 Instrument: SSIGCBEURR LU1438960566 Issuer: Sparinv SICAV - Global Value EUR R, LEI: 549300KX5S4Z1322GY91 Instrument: SSIGVEURR LU0138501191 Issuer: Sparinv SICAV - Inv GradeValBonds EUR R, LEI: 549300MM618U72NUJW49 Instrument: SSIIGVBEURR LU0264925727 Issuer: Sparinv SICAV - Long Danish Bonds DKK R, LEI: 549300LP2J348QM5EW67 Instrument: SSILDBDKKR LU0138507396 Issuer: Sparinv SICAV - Procedo DKK R, LEI: 549300SBJJBJVIKVWV55 Instrument: SSIPDKKR LU0686499277 Issuer: Sparinv SICAV - Procedo EUR R, LEI: 549300SBJJBJVIKVWV55 Instrument: SSIPEURR LU0139792278 Issuer: Sparinv SICAV - Securus DKK R, LEI: 5493005C8M80TWX7T128 Instrument: SSISDKKR LU0686498972 Issuer: Sparinv SICAV - Securus EUR R, LEI: 5493005C8M80TWX7T128 Instrument: SSISEURR LU0139791205 Issuer: Sparinv SICAV Val Bo Glo Eth HY DKK R, LEI: 5493002GYTWIB4B51790 Instrument: SSIVBGEHYDKKR LU1735614155 Issuer: Sparinv SICAV Val Bo Glo Eth HY EUR R, LEI: 5493002GYTWIB4B51790 Instrument: SSIVBGEHYEURR LU1735613934 The Financial Supervisory Authority for XCSE has been notified