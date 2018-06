Die Aktien von Wirecard haben am Montag ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt. Sie stiegen am Montagvormittag um bis zu 1,27 Prozent auf 143,80 Euro. Damit steuern die Papiere des TecDax-Schwergewichts (TecDAX) auf den neunten Gewinntag in Folge zu. Die Aktie eilt seit Tagen und Wochen von Rekord zu Rekord.

