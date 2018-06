Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die amerikanische Notenbank wird in dieser Woche die Zinsen erhöhen - das scheint ausgemachte Sache, so Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK. Der Schritt werde von allen Marktteilnehmern schon seit langem erwartet - und es werde nicht die letzte Zinsanhebung in diesem Jahr sein. Fakt sei: In den USA laufe die Konjunktur derzeit mehr als rund. Und die Stimmungsindikatoren würden darauf hindeuten, dass das auch noch länger so bleibe. Das Verbrauchervertrauen sei so hoch ...

