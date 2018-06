Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Daimler nach Vorwürfen wegen Abgasmanipulationen auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Sollte sich ein Bericht der "Bild am Sonntag" über Manipulationen als richtig erweisen, wären die daraus resultierenden Risiken für den Autobauer groß, hieß es in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung der Bank. Um einen so klaren Fall wie bei Volkswagen dürfte es sich nach Einschätzung der Analysten jedoch wohl nicht handeln. Wahrscheinlicher sei, dass das Vorgehen der Stuttgarter in einer "Grauzone" zwischen der Motorsicherheit und einer Abgasmanipulation liege. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass selbst Volkswagen trotz eingestandenen Betrugs in Deutschland keine Strafe habe zahlen müssen./bek/tav Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-06-11/12:11

ISIN: DE0007100000