Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" belassen. Unter den europäischen Konsumgüterkonzernen favorisiere sie L'Oreal, Diageo und Pernod aufgrund ihrer Umsatzbeschleunigung und Gewinndynamik, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nestle wiederum eigne sich für Anleger, um von einer niedrigen Bewertung in Kombination mit Gewinnwachstum zu profitieren./ajx/ag Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-06-11/12:14

ISIN: FR0000120321