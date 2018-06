Bentwisch (ots) - Liebhaber des E-Shoppings aufgepasst - die adcada GmbH erweitert das Angebot ihres Premium Onlineshops FASHION.ZONE und sorgt in der Modebranche für einen nächsten Paukenschlag. Das neu entwickelte Konzept FASHION.ZONE Boutique steht voll und ganz unter dem Motto: "Holen Sie sich Ihre eigene Boutique nach Hause!"



Das Prinzip dahinter ist leicht zu erklären. Wähle mindestens drei Artikel aus dem Onlineshop aus, lasse sie dir kostenfrei für bis zu 14 Tage nach Hause senden, behalte mindestens eines davon und profitiere dabei auch noch von attraktiven Rabatten. Werden alle - also mindestens drei - bestellten Kleidungsstücke einer Sendung behalten, so garantiert der Modehändler satte 30 Prozent Rabatt. Wird eine Teillieferung innerhalb von fünf Werktagen zurückgesendet, erwartet den Kunden eine 20-Prozent-Reduzierung auf die behaltenen Artikel, bei zehn Tagen noch zehn Prozent.



Ein besonderer Clou ist das System im Hintergrund. Eine Rechnung wird den Kunden weder unmittelbar nach der Bestellung auf elektronischem Weg noch bei Anlieferung des Pakets in ausgedruckter Form erreichen. Erst wenn durch einen möglichen Rückversand die Artikel, die schlussendlich einen Platz in dem eigenen Kleiderschrank finden sollen, feststehen, wird eine personalisierte Rechnung inklusive der jeweiligen Rabattsumme an den Kunden via E-Mail versandt. Für "mathematikscheue Zahlenjongleure" weist die FASHION.ZONE Boutique somit einen weiteren Vorteil auf: Ein lästiges Zusammenrechnen des Überweisungsbetrags sowie ein manuelles Abziehen der Rabattstufe entfallen. Vor allem brauchen die Kunden für den Rabatt nichts weiter tun, kein lästiges Suchen nach Gutscheincodes im Internet, der Kunde muss einfach nur die bestellten Waren entweder komplett behalten oder schnell wieder zurückschicken, was ihm nicht passt oder gefällt.



Erst anprobieren, dann kaufen oder anders gesagt: Aus den eigenen vier Wänden ganz bequem eine Boutique machen und dabei auch noch sparen - so geht Onlineshopping heute.



ADCADA - vom Start-up zur etablierten Größe in der Modebranche



Seit der Gründung von ADCADA vor gut drei Jahren ist viel passiert: Das Start-up legte als Händler für exklusive Premiummode von Beginn an seinen Schwerpunkt auf moderne Vertriebsarten mit Multi- und Omnichannel-Strategien und hält alles bereit, was in der modernen Modebranche gefragt ist - so etwa ein aktuelles Fotostudio inklusive Green Screen für die ideale visuelle Produktwiedergabe.



FASHION.ZONE Mirror - Entwicklung eines ganz neuen Shopping-Erlebnisses



Es klingt so einfach: Der Kunde stellt sich vor den Bildschirm des FASHION.ZONE Mirrors, wird gescannt und kann sodann per Handbewegung Kleidungsstücke digital anprobieren. Entscheidet sich der Kunde schließlich für einen bestimmten Artikel, so erfährt er über den FASHION.ZONE Mirror, wo sich das Kleidungsstück im Geschäft befindet. Die Alternative: Er lässt es sich mit FASHION.ZONE Boutique ganz unkompliziert nach Hause senden. Dort kann er die Kleidung dann anprobieren und sich Zeit für die endgültige Entscheidung lassen.



Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung des ersten stationären Geschäfts in der Kröpeliner Straße in Rostock auf Hochtouren. Das fortschrittliche Konzept von ADCADA kombiniert die Vorteile des direkten Shopping-Bummels mit den Annehmlichkeiten des virtuellen Einkaufs. Und das ohne lästiges Aus- und Umziehen in einer engen Umkleidekabine und ohne die Enttäuschung, bei der Bestellung in einem Onlineshop wieder einmal die falsche Größe gewählt zu haben.



OTS: ADCADA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130968 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130968.rss2



Pressekontakt: Herr Marcel Rudolph Tel.: +49 381 202 775 40 E-Mail: m.rudolph@adcada.de



adcada GmbH Heydeweg 5 18182 Bentwisch Deutschland https://adcada.news https://fashion.zone/boutique