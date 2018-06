Das Image von Nestlé ist derzeit - gelinde gesagt - nicht das beste. Immer wieder steht der Lebensmittel-Konzern in der Kritik, weil er auch in trockenen Gebieten der Welt Wasser abpumpe, um es anschließend teuer in Flaschen zu verkaufen. Dass ausgerechnet die selbst ernannte Regenwaldretter-Brauerei Krombacher den Vertrieb der Nestlé -Eistees übernommen hat, kommt bei vielen Kunden gar nicht gut an. Der Effekt ist ein ausgesprochener Shitstorm auf allen sozialen Kanälen.

Erste jetzt ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...