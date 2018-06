Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Die Deutsche Post-Aktie sei abgestraft worden. Wenn man sich den Kursverlauf der Deutsche Post-Aktie anschaue, dann spreche viel für eine technische Gegenbewegung . [mehr] Independent Research Intesa Sanpaolo-Aktie: Neue Regierung in Italien sorgt für Unsicherheit - Aktienanalyse Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research: Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF). Das Wertpapier sei letztlich im Zuge der politischen Unruhe in Italien deutlich unter Druck geraten. Die neue Regierung sorge im Hinblick auf die Fiskalpolitik, die laut Ministerpr. [mehr] LBBW Deutsche Bank-Aktie: Meldungslage bleibt angespannt - Neues Kursziel - Aktienanalyse Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Ingo Frommen von der LBBW: Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 14 auf 11 EUR. Nach einem enttäuschenden Jahresauftakt und einem schlecht durchgeführten Vorstandsumbau sei es in den letzten zehn Tagen zu weiteren medialen Hiobsbotschaften gekomme. [mehr] Kolumnen mehr > Björn Junker Hohe Nachfrage: Vale schließt Kobalt-Termingeschäft über 700 Mio. Dollar ab Der zukünftige Boom der Elektromobilität treibt viele Automobil- und Batterieproduzenten dazu, sich um einen sichere Lieferquelle des für die Batterieherstellung entscheidenden Bestandteils Kobalt zu bemühen - vorzugsweise außerhalb der konfliktreichen Demokratischen Republik Kongo (DRK). Der neueste Hinweis auf die hohe Nachfrage: Der brasilianische Rohstoffkonzern Vale SA (WKN 897136) soll eine Vereinbarung über den Verkauf der zukünftigen Kobaltproduktion des Voisey's Bay-Komplexes in Kanada abgeschlossen haben.Dabei geht es um Kobalt im Gegenwert von 700 Mio. Dollar, wie es in Medienberichten unter Berufung auf nicht genannte Quellen hieß. Vale produziert auf Voisey's Bay hauptsächlich Nickel. Der Minenk. [mehr] Jörg Schulte GoverMedia Plus Canada Corp. erweitert seine Plattform um Blockchain Technologie GoverMedia Plus Canada Corp. (ISIN: CA3836541001 / CSE: MPLS) konkretisiert seine Pläne zur strategischen Integration der Blockchain Technologie in sein Ökosystem. Genannt wurden mehrere neue strategische Initiativen, mit dem Ziel, sich als kryptowährungsfreundliche Plattform zu positionieren. Denn der Bedarf im russischsprachigen E-Commerce-Markt ist zurzeit noch ungedeckt und GoverMedia bietet zukünftig mit seinem erweiterten Angebot Nutzern eine Möglichkeit, sich nahtlos in bestehende Blockchain-Communities einzubinden. So wird bei der Verarbeitung v. [mehr] Gold seitwärts, Reform der Euro-Zone Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.298 auf 1.299 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.298 $/oz um 2 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) Kanzlerin Angela Merkel zur anstehenden Reform der Euro-Zone: "Wer nicht mehr kompromissfähig ist, der wird einen Beitrag dazu leisten, dass Europa auseinanderbricht". Übersetzung: Die Konkursverschleppung europäischer Banken ist an einem Punkt angelangt, der weitere Rettungsmaß. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

