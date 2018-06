Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius nach dem Kapitalmarkttag zur Kliniktochter Helios auf "Buy" mit einem Kursziel von 81,85 Euro belassen. Es sei zwar klar, dass das Geschäft in Deutschland schwieriger werde, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Ebenso sicher blieben die Aussichten in Spanien jedoch rosig und dürften den Gegenwind aus Deutschland kompensieren. Die Kursentwicklung von Fresenius dürfte in nächster Zeit jedoch vom Ausstieg aus der Akorn-Übernahme dominiert werden. Das Risiko sei nicht ganz unwesentlich, dass Fresenius gerichtlich doch noch zum Vollzug des Geschäfts verdonnert werde./ag/tav Datum der Analyse: 11.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

