Die Wirtschaft in der Türkei hat im ersten Quartal einen Aufschwung erlebt. Das spielt Erdogan - kurz vor den Wahlen - in die Hände.

Die türkische Wirtschaft hat im ersten Quartal stark zugelegt und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in dessen Wahlkampf damit Auftrieb gegeben. Das türkische Statistikamt teilte am Montag mit, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...