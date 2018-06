Hamburg (ots) - Mehr als eine halbe Million Rezepte werden in Hamburg jährlich für Antibiotika ausgestellt. Zu häufig werden dabei noch unnötigerweise Breitspektrum- und Reserve-Antibiotika verwendet oder Medikamente verschrieben, die nicht helfen können. Durch den ungezielten Einsatz der Präparate erhöht sich das Risiko von Resistenzen. Mit einer breit angelegten Kampagne, die sich direkt an Angehörige der Gesundheitsberufe, Patienten und Bürger in Hamburg wendet, wirbt die Hamburger Landeskonferenz für gesundheitliche und pflegerische Versorgung unter der Leitung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz deshalb für den gezielten und verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika. Weitere Informationen zu Kampagne gibt es hier: http://www.hamburg.de/antibiotika-gezielt/10721112/initiative/



Das Hamburger aescuLabor unterstützt die Kampagne durch die Bereitstellung von Informationsmaterial, die Durchführung von Ärztefortbildungen, Hinweise zu diagnostischen Möglichkeiten auf den Laborbefunden sowie telefonische Rücksprache mit einsendenden Ärzten. In mikrobiologischen Befunden werden Angaben für eine gezielte Therapie mit Dosierung und Therapiedauer übermittelt. Ebenso wird darauf hingewiesen, ob es sich um eine therapierelevante Infektion oder eher um eine nicht therapiewürdige Kolonisation oder Kontamination handelt. Auch für gesetzlich krankenversicherte Patienten ist dieser Service nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.



Das aescuLabor Hamburg ist ein interdisziplinäres Speziallabor, das alle Bereiche der modernen Laboratoriumsmedizin einschließlich hochdifferenzierter Spezialanalytik umfasst. Es ist Teil der amedes-Gruppe, die an über 60 Labor- und Praxisstandorten in Deutschland und Belgien interdisziplinäre und medizinisch-diagnostische Dienstleistungen für Patienten, niedergelassene Ärzte und Kliniken anbietet.



Pressekontakt: Juliane Ahlers Leiterin Kommunikation juliane.ahlers@amedes-group.com www.amedes-group.com Telefon: 040 33 44 11 9540