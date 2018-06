Seit geraumer Zeit oszilliert der Arca Gold Bugs Index in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Vielversprechende Vorstöße in Richtung des 190er Widerstandes waren hierbei genauso wenig zu verzeichnen, wie Abgabedruck. Zuletzt pendelte sich der Index im Bereich um 180 Punkte ein. Jegliche Bewegungsdynamik scheint aus dem Index gewichen zu sein. Bereits in unserer letzten Kommentierung zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...