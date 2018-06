Fundamental: Zuletzt wurde der Japanische Yen wegen der politischen Unsicherheiten als sicherer Hafen gesucht. Von diesen gab es zuletzt genug, nicht zuletzt der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU auf der einen und China auf der anderen Seite. Im Wochenverlauf stehen auch zwei wichtige Notenbank-Sitzungen an. Bei der EZB-Sitzung ist vor allem interessant, wie Europas Notenbank die Italien-Krise kommentiert. Vor dem Wochenende notierte der Euro zudem aufgrund von schwachen Konjunkturdaten schwächer. Nachdem die deutschen Auftragseingänge am Donnerstag unter den Erwartungen ausgefallen waren, enttäuschte am Freitag auch die Industrieproduktion.

Technisch: Anfang Februar erreichte der Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ein Hoch bei 137,50 JPY. Seitdem geht es in diesem Währungspaar ...

