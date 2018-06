Der Blick auf den Finanzkalender von Siemens Healthineers zeigt: Bis Ende Juli stehen zwar diverse Präsentationen vor institutionellen Investoren an ? doch offizielle Neuigkeiten zum Geschäftsverlauf soll es erst am 30. Juli geben. Denn dann stehen bei Siemens Healthineers die Geschäftszahlen für das 3. Quartal inklusive dazu gehörigem Analystcall an. Zum dritten Quartal? Ja ? denn bei Siemens Healthineers weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. Was die genannten Präsentationen betrifft ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...