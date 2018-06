Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Post nach der Gewinnwarnung von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Mark McVicar bestätigte die Papiere in einer am Montag vorliegenden Studie zudem als "Top Pick". Das Management gehe die Kostenprobleme im Brief- und Paketgeschäft nun an, so der Experte. Der Optimierungsplan sei stimmig./ag/mis

Datum der Analyse: 11.06.2018

ISIN DE0005552004

AXC0145 2018-06-11/12:50