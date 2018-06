Die DT. POST lieferte die totale Überraschung am Freitag. Wir hatten Sie in der Actien-Börse bereits darauf vorbereitet und mit einem Auffangkurs um 31 € kalkuliert. Am Freitag während des Tages ganz kurz 29,75 € am Ende 31,40 €. Die Hintergründe sind eher merkwürdig. Noch im Januar/Februar verbreitete die POST sehr positive Ausblicke als Ziele dieses Jahres. Vier Monate später wird die eigene Gewinnschätzung von 4,15 auf 3,20 Mrd. € reduziert. Sämtliche Analysten waren der ursprünglichen Prognose gefolgt, wir Gott sei Dank nicht. Jetzt kommt die Rückstufung und bei rd. 30/31 € liegt dieKorrektur dann bei rd. 23 %, was sich rechnet. Die weiteren Details dazu in der nächsten Actien-Börse als Ergänzung zur AB 22/18.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



