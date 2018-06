Düsseldorf (ots) -



- Softwareentwickler suchen "anders" nach Jobs: Berufsbezeichnung sind weniger relevant - Java ist die beliebteste Programmiersprache, Python ist innerhalb des letzten Jahres am stärksten gewachsen. - Bayern, Berlin und NRW sind bei der Suche nach Programmiersprachen auf Indeed.de als Arbeitsort am beliebtesten.



"(java OR spring) AND (senior -junior, -werkstudent)": So sehen typische Suchanfragen von Softwareentwicklerinnen und -entwicklern auf Indeed aus. Während die meisten Jobinteressenten einfach die Berufsbezeichnung für ihre Suche verwenden, sieht das bei Softwareentwicklern anders aus. Sie kombinieren meist eine oder mehrere Programmiersprachen mit den Begriffen "Softwareentwickler", "Software Architect" oder "Full Stack Developer". Es werden lange Queries geschrieben, mit "und- sowie oder-Verknüpfungen" und auch Stichworte ausgeschlossen. Stärker im Vordergrund stehen dabei die verwendeten Technologien, denn Softwareentwickler suchen nach der angewendeten Programmiersprache und den genutzten Frameworks.



Java ist Nr. 1 und Python verbucht stärkstes Wachstum



Indeed hat die Suchanfragen nach Programmiersprachen von Mai 2017 und Mai 2018 miteinander verglichen. Java ist unangefochtene Nummer 1 bei Softwareentwicklern. Der neue Liebling unten den Programmiersprachen scheint hingegen Python zu sein. Im Mai 2017 machten C#, PHP und SQL einen größeren Anteil der Suchen aus als Python. Das hat sich innerhalb des letzten Jahres dramatisch verändert: Die Suchen nach Python haben um 71,2 % zugenommen. "Wenn nach "Python" gesucht wird, zeigt sich, dass Jobs wie "Python Developer" und "Data Scientist" ganz hoch im Kurs sind", sagt Annina Hering, Economist bei Indeed. Suchanfragen nach Ruby (+9,7 %) und C++ (+7,6 %) haben ebenfalls zugenommen. Der größte Rückgang ist bei Matlab zu verbuchen, mit fast einem Viertel weniger Suchanfragen (-22,2 %).



Welche Programmiersprachen werden im Vergleich dazu von Arbeitgebern gesucht?



Die Beliebtheit von Programmiersprachen bei Jobsuchenden stimmt mit dem Interesse von Arbeitgebern an Spezialisten überein. Im Mai 2018 wurde Java am häufigsten in Stellenausschreibungen gesucht, gefolgt von Python und PHP.



Bayern, Berlin und NRW sind bei Programmierern am beliebtesten



Im Zeitraum Januar 2018 bis Ende Mai 2018 gab es die meisten Suchanfragen nach Programmiersprachen in Bayern (21 %), gefolgt von Berlin (19,5 %) und NRW (17,5 %). In Bayern landen über 60 % der Suchanfragen nach Programmiersprachen in München. Im Ranking folgen die Städte Nürnberg (10,6 %), Regensburg (3,2 %) und Augsburg (2,9 %). Ganz anders verhält es sich in NRW, hier verteilen sich die Suchanfragen nach Programmiersprachen auf eine Vielzahl an Städten, wobei der Schwerpunkt sehr deutlich im Rheinland liegt: Köln (22,9 %) ist Spitzenreiter, gefolgt von Düsseldorf (17,4 %) und Bonn (5,9 %). Innerhalb NRWs wird selten im Ruhrgebiet nach Programmiersprachen gesucht (Dortmund: 4,7 %, Essen: 4,2 %, Duisburg: 3,0 %). Weitere Städte, die neben München und Berlin besonders hervorstechen, sind Hamburg mit 6,8 % aller deutschlandweiten Suchanfragen nach Programmiersprachen sowie Frankfurt am Main mit 4,3 %.



Techies suchen anders nach Jobs



Es gibt eine weitere Ebene, auf der sich Softwareentwickler bei der Jobsuche von anderen Berufen unterscheiden: Nämlich bei der Wahl des Devices zur Jobsuche. 59 % aller Suchanfragen auf Indeed.de von Januar 2018 bis Ende Mai 2018 kamen von einem mobilen Endgerät. Jobinteressenten, die nach Programmiersprachen suchen, nutzen hingegen nur in 34,5 % der Fälle ein mobiles Endgerät. Frühere Analysen des Indeed Hiring Lab haben gezeigt, dass Jobsuchende vor allem unter der Woche während den üblichen Arbeitszeiten nach Jobs suchen. Zu dieser Zeit sitzen Softwareentwickler in der Regel vor einem PC oder Laptop. "Eine weitere Erklärung dürfte darin liegen, wie Softwareentwickler nach Jobs suchen, wir konnten sehen, dass sie weniger nach der Berufsbezeichnung als nach den Programmiersprachen selbst suchen", erklärt Hering. "Aber auch bei der Jobsuche nutzen sie lange Queries und das ist mit einer Tastatur komfortabler als auf dem Handydisplay."



