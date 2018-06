Hamburg (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analysten Alexander Haissl und Fei Teng von der Privatbank Berenberg: Alexander Haissl und Fei Teng, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA). OEMs würden oft als Hauptbedrohung für Tesla angeführt, aber diese Annahme unterschätze das volle Ausmaß d. [mehr] aktiencheck.de SAP-Aktie: Aufsichtsrat Andreas Hahn verkauft Anteile - Aktiennews Walldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) war zuletzt ein neuer Insiderverkauf zu beobachten. Am 11.06.2018 hat Aufsichtsrat Andreas Hahn ein Paket von rund 70 SAP-Aktien zum Kurs von 101,64 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 7.114,80 EUR entspricht. Charles Brennan, Aktienanalyst der Credit Suisse, hat in einer Analyse vom 11.06.2018 das Kursziel für die SAP-Aktie von 102,00 auf 1. [mehr] aktiencheck.de Dürr-Aktie: Leerverkäufer AKO Capital erneut im Attacke-Modus - Aktiennews Bietigheim-Bissingen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AKO LLP Capital hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Dürr AG spürbar an: Die Leerverkäufer des Hedgefonds AKO Capital LLP befinden sich erneut im Attacke-Modus gegen die Aktien des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF). Die Finanzprofis des Hegdefonds AKO Capital LLP haben am 07.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,16% auf 1,25% der Aktien de. [mehr] Kolumnen mehr > WIRTSCHAFTSINFORMATION www.wi-online.ch Börsengeflüster: DORMAKABA - Société Générale senkt Einstufung! (wirtschaftsinformation.ch) - Die französische Bank Société Générale hat heute Morgen die Einstufung von DORMAKABA (CHF 791) von "Buy" auf "Hold" und das Kursziel von CHF 1"150 auf CHF 890 gesenkt. Es deute sich an, dass sich die schwache Tendenz des ersten Halbjahres fortsetze, schreibt der zuständige Branchenanalyst. Deshalb sehe er für das zweite Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zunehmende Risiken in Bezug auf die Gewinnerwartungen. Eine Gewinnerholung könnte sechs bis neun Monate in Anspruch nehmen. Mittelfristig betrachtet seien die Wachstumsaussichten aber nach wie vor intakt.Im heutigen PREMIUM-ABO finden Sie Kursziel- und Ratingänderu. [mehr] Redaktion boerse-frankfurt.de Wochenausblick: Gewöhnungseffekt Auf die G7-Eskapaden von Donald Trump reagieren Anleger mit Gelassenheit. Analysten halten insbesondere deutsche Aktien für relativ resistent gegenüber dem wirtschaftspolitischen Feuerwerk. 11. Juni 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach dem Tweet scheint vor dem Tweet. Der Ausstieg der Vereinigten Staaten aus einer gemeinsamen G7-Abschlusserklärung und die damit erwartete Verschärfung im Streit über Handelszölle könnte in dieser Woche Zinsentscheiden der Federal Reserve und Europäischen Zentralbank den Rang ablaufen. Eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte ist nicht nur für Claudia Windt wohl eine ausgemachte Sache. "Das Kommuniqu&. [mehr] Hohe Nachfrage: Vale schließt Kobalt-Termingeschäft über 700 Mio. Dollar ab Der zukünftige Boom der Elektromobilität treibt viele Automobil- und Batterieproduzenten dazu, sich um einen sichere Lieferquelle des für die Batterieherstellung entscheidenden Bestandteils Kobalt zu bemühen - vorzugsweise außerhalb der konfliktreichen Demokratischen Republik Kongo (DRK). Der neueste Hinweis auf die hohe Nachfrage: Der brasilianische Rohstoffkonzern Vale SA (WKN 897136) soll eine Vereinbarung über den Verkauf der zukünftigen Kobaltproduktion des Voisey's Bay-Komplexes in Kanada abgeschlossen haben.Dabei geht es um Kobalt im Gegenwert von 700 Mio. Dollar, wie es in Medienberichten unter Berufung auf nicht genannte Quellen hieß. Vale produziert auf Voisey's Bay hauptsächlich Nickel. Der Minenk. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

