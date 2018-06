Wallisellen - Die Matur oder den Lehrabschluss in der Tasche - und endlich auf eigenen Füssen stehen. Viele zieht es erst einmal in WG's. Weil es Spass macht. Und weil die Kosten für die Miete, das Netflix- oder Spotify-Abonnement untereinander geteilt werden können. Und jetzt auch die Versicherung. Mit splitsurance lanciert die Allianz Suisse eine innovative Versicherungslösung speziell für WG's. Je mehr sich daran beteiligen, desto günstiger wird es. Splitsurance ist speziell auf die Bedürfnisse von WG's zugeschnitten und hilft sogar, wenn Fragen zur Miete auftauchen, Schäden untereinander auftreten oder der unverzichtbare Laptop zu Bruch geht. Splitsurance ist dabei ganz einfach: Monatlich zahlbar, jederzeit kündbar und voll digital. Eingereicht hatten die Idee Allianz-Mitarbeitende im Rahmen einer Innovationsveranstaltung, umgesetzt wurde das Projekt in nur wenigen Monaten.

Jährlich schliessen rund 70'000 junge Menschen in der Schweiz ihre Lehre ab, mehr als 40'000 beginnen ein Studium. Der Weg aus dem Elternhaus führt für viele erst einmal in eine Wohngemeinschaft. Weil es Spass macht und weil sich damit auch Kosten sparen lassen. Allein in Zürich lebt fast die Hälfte der Studenten in einer WG, schweizweit mehr als 25 Prozent. Und noch eines haben die jungen Erwachsenen gemeinsam: einer Allianz-Befragung zufolge sind 70 Prozent nicht im Bild über ihre eigene Versicherungssituation - darum haben sich ja früher die Eltern gekümmert.

Fokus auf das Wesentliche

Mit splitsurance bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...