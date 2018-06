Die Gespräche zwischen den Delegationen Nordkoreas und der USA vor dem Treffen von Präsident Donald Trump und Kim Jong Un laufen aus US-Sicht besser als erwartet. Die Gespräche gingen sehr schnell voran, sagte Außenminister Mike Pompeo am Montag. "Wir erwarten, dass sie zu einem logischen Ergebnis kommen, schneller als wir erwartet hatten", sagte der US-Außenminister. Er kündigte an, Nordkorea werde in den Gesprächen besondere Sicherheiten angeboten bekommen. Atomare Abrüstung solle für Nordkorea kein Sicherheitsrisiko sein, sondern das Gegenteil. Ins Detail wollte Pompeo jedoch nicht gehen./dm/DP/stw

