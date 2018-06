Rolls Royce will wohl mehr als 4000 Stellen streichen. Grund sind Probleme beim Triebwerksbau. Die Entscheidung ist noch nicht öffentlich.

Der Triebwerksbauer Rolls-Royce will einem Insider zufolge angesichts der zunehmenden Probleme bei seinen Triebwerken Tausende Stellen streichen. Das Unternehmen werde am Freitag auf einem Investorentag den Abbau von mehr als 4000 Stellen, die meisten davon in Großbritannien, ankündigen, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Montag.

Derweil ziehen die Probleme mit dem Triebwerk Trent 1000 ...

