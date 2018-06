DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Geburtstags der Königin geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.01 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.785,40 +0,10% +2,73% Euro-Stoxx-50 3.464,17 +0,49% -1,14% Stoxx-50 3.072,04 +0,46% -3,33% DAX 12.819,07 +0,41% -0,76% FTSE 7.747,51 +0,87% -0,09% CAC 5.464,04 +0,25% +2,85% Nikkei-225 22.804,04 +0,48% +0,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160% -31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,95 65,74 -1,2% -0,79 +8,7% Brent/ICE 75,63 76,46 -1,1% -0,83 +16,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Anleger an der Wall Street suchen nach Orientierung. Immerhin hat der Dow-Jones-Index seinen höchsten Wochengewinn seit März verbucht. Da bedürfe es nun neuer Impulse für eine Fortsetzung der Kletterpartie in politisch unsicheren Zeiten, so Stimmen. Nachdem US-Präsident Donald Trump den G7-Gipfel hat platzen lassen, verspricht das Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un ein Erfolg zu werden. Denn dass Trump zwei wichtige Ereignisse hintereinander ohne vorzeigbare Ergebnisse beenden wird, halten selbst seine Kritiker für eher unwahrscheinlich. Gleichwohl liefern Koreagipfel und G7 keine echten Kaufargumente. Händler zeigen sich vielmehr überrascht, dass die US-Börse überhaupt so gelassen reagiert.

Disney zeigen sich vorbörslich weitgehend unverändert, nachdem Trickfilmvorstand John Lasseter angekündigt hat, das Unternehmen zum Jahresende zu verlassen. Lasseter war schon im vergangenen Jahr sexuelle Belästigung vorgeworfen worden. Er hatte sich für sein Verhalten im November entschuldigt und war seither beurlaubt.

Envision Healthcare klettern dagegen um 2,5 Prozent. laut Berichten nähert sich die Beteiligungsgesellschaft KKR einem Kauf des Unternehmens für rund 5,5 Milliarden Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Mai

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Das Scheitern des G7-Gipfels belastet die Aktienmärkte kaum. Zum einen steht das historische Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un im Fokus. Zudem stützt die weitere Entspannung in Italien. Die Mailänder Börse steigt um 2,2 Prozent. Händler verweisen auf das Bekenntnis des italienischen Finanzministers Giovanni Tria zur Eurozone und zum Schuldenabbau. Daraufhin geht es mit den Risikoaufschlägen der italienischen Anleihen deutlich nach unten. Größte Profiteure der Entwicklung sind die Bankenwerte, der europäische Stoxx-Index gewinnt 1,0 Prozent. Intesa Sanpaolo steigen um 5,0 Prozent und Unicredit um 5,2 Prozent. Commerzbank stehen mit einem Plus von 2,5 Prozent ebenfalls weit oben. Einerseits soll die Bank hohe Bestände an italienischen Anleihen haben, andererseits hat Cerberus den Anteil laut Händlern auf über 5 Prozent aufgestockt. Zudem hat die HSBC die Aktie auf die Kaufliste genommen. Unter Druck stehen Daimler mit 1,8 Prozent Minus. Hier drücken neue Berichte um Abschalteinrichtungen in Diesel-Motoren auf die Stimmung. "US-Zölle rücken näher", sagt ein Marktteilnehmer. Barclays sieht bei VW ein Aufwärtspotenzial von 29 Prozent. VW legen 0,7 Prozent zu. Nach der Gewinnwarnung der Deutschen Post am Freitag hagelt es Kurszielsenkungen, die Aktie verliert weitere 2,1 Prozent. Zudem hat HSBC die Aktien von der Kaufliste gestrichen. Morgan Stanley hat Deutsche Börse auf "Untergewichten" zurückgenommen. Sie geben um 1,8 Prozent nach.

DEVISEN

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.295,34 1.299,37 -0,3% -4,03 -0,6% Silber (Spot) 16,77 16,79 -0,1% -0,02 -1,0% Platin (Spot) 903,40 906,40 -0,3% -3,00 -2,8% Kupfer-Future 3,26 3,30 -1,3% -0,04 -2,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Anleger blickten dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un optimistisch entgegen. Den gescheiterten G7-Gipfel hätten Investoren hingegen schon abgehakt, hieß es. Der südkoreanische Leitindex Kospi führte die Märkte der Region an. Den Nikkei-225 stützten neben dem wieder etwas schwächeren Yen auch die überraschend gut ausgefallenen Daten zu den Auftragseingängen im japanischen Maschinenbau. Gegen die positive Tendenz fielen die Kurse in Schanghai. Beobachter führten dies unter anderem darauf zurück, dass Anleger Geld benötigten, um es in die demnächst verfügbaren Zertifikate auf chinesische Aktien zu investieren. Den Umstand, dass der US-Präsident seine Zustimmung zur Abschlusserklärung des G7-Gipfels mit einem Tweet zurückgenommen hat, wollten Beobachter nicht überbewerten. Es sei durchaus möglich, dass sich Trump vor seinem Treffen mit Kim als "Alpha-Männchen" in Stellung bringen wollte, vermutete ein Asien-Stratege. Every hält es für unwahrscheinlich, dass Trump gleich zwei wichtige Treffen hintereinander platzen lässt. An der Tokioter Börse profitierten Aktien der Maschinenbauer von den guten Auftragseingängen der Branche. Unter anderem gewannen Kubota 1,5 Prozent und Fanuc 1,7 Prozent. Komatsu stiegen um 0,3 Prozent und Mitsubishi Heavy Industries um 0,6 Prozent. Angst vor den negativen Folgen der US-Strafzölle drückten die Kurse japanischer Reedereien. Nippon Yusen verbilligten sich um 1,5 Prozent und Mitsui O.S.K. um 0,3 Prozent. In Hongkong stiegen die Aktien des Automobilkonzerns Geely nach einem positiven Analystenkommentar um 3,4 Prozent.

CREDIT

An den europäischen Kreditmärkten kommen die Risikoprämien nach dem jüngsten Anstieg wieder etwas zurück. Entspannung geht vor allem von den sinkenden Spreads italienischer Anleihen aus. Trotzdem bleiben Marktteilehmer vorsichtig: Das gescheiterte G7-Treffen habe zwar bei der Risikostimmung bisher kaum Spuren hinterlassen, sei aber ein weiterer Rückschlag für den Welthandel, heißt es bei der Commerzbank. Auch von den Notenbank-Entscheidungen am Mittwoch und Donnerstag wird keine Unterstützung erwartet. Die Fed dürfte die Geldpolitik weiter straffen. Und auch die EZB werde mit der möglichen Ankündigung des Endes der Wertpapierkäufe dem Markt die geldpolitische Unterstützung entziehen. Damit konzentriere sich der Markt noch stärker auf die Fundamentaldaten, die zuletzt eher auf schwaches Wachstum bei steigenden Kosten hingewiesen hätten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Staatsanwaltschaft ermittelt im Dieselskandal gegen Audi-Chef

Im Dieselskandal ist nun auch der Vorstandsvorsitzende von Audi persönlich ins Visier der Behörden geraten. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München 2 gegenüber Dow Jones Newswires bestätigte, wird auch gegen Rupert Stadler ermittelt. Er werde seit dem 30. Mai als Beschuldigter geführt. Am Montag sei zudem eine Durchsuchung seiner Wohnung durchgeführt worden. Ein Audi-Sprecher sagte, das Unternehmen kooperiere vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft.

Elliott kritisiert Thyssenkrupp bei Bedingungen für Tata-Deal - Zeitung

Thyssenkrupp gerät einem Medienbericht zufolge bei dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel in Bedrängnis. In einem Brief an Vorstandschef Heinrich Hiesinger habe der US-Investor Elliott den Plan für die Stahl-Allianz zu den bisher verabredeten Bedingungen kritisiert, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sowohl Elliott als auch Thyssenkrupp lehnten auf Anfrage von Dow Jones Newswires ab. Elliott sieht es laut Bericht zwar als sinnvoll an, dass Thyssenkrupp bei der Konsolidierung der europäischen Stahlbranche mitmische und unterstütze daher den Versuch, ein Stahl-Gemeinschaftsunternehmen zu bilden. Aber die Bewertungsgrundlagen hätten sich geändert, weil die Gewinnentwicklung der beiden Partner divergiere.

Triebwerksprobleme von Rolls-Royce setzen sich fort

Die britische Rolls-Royce Holdings plc kämpft weiter mit den Problemen bei einigen Triebwerken, die in Boeing-Maschinen verbaut wurden. Betroffen sei nun "eine kleine Anzahl" der Trent 1000 "B" Triebwerke, wie der Konzern mitteilte. Die Anleger zeigten sich von der erneuten Ankündigung von Problemen zunächst verschreckt, in London verlor die Aktie zwischenzeitlich gut 2 Prozent. Es sei mit Boeing und den zuständigen Aufsichtsbehörden vereinbart worden, dass nun eine Inspektion dieser Maschinen durchgeführt wird. Das Paket B Standard, das seit 2012 in Betrieb ist, besteht laut Rolls-Royce Holdings aus 166 Motoren. Die Ankündigung der Gesellschaft am Montag kommt nun, nachdem Rolls-Royce Mitte April eine Sonderinspektion seiner Trent 1000 "C" Triebwerke mitteilte.

Mitarbeiter von Air France streiken erneut

Air France kommt nicht zur Ruhe. Die Gewerkschaften haben zu weiteren Streiks im Juni aufgerufen, wie Air France-KLM mitteilte. Die Arbeitsniederlegungen sind für den Zeitraum vom 23. bis 26. Juni geplant. Am 14. Juni wollen Board-Chefin Anne-Marie Couderc und CEO Franck Terner beim Treffen mit Arbeitnehmervertretern neue Maßnahmen zur Entschärfung des Konflikts mit der Belegschaft präsentieren.

Chinas Automarkt wächst im Mai um fast 10 Prozent

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 11, 2018 07:05 ET (11:05 GMT)

Der chinesische Automarkt ist im Mai kräftig gewachsen. Die Absätze kletterten um 9,6 Prozent auf 2,29 Millionen Fahrzeuge, wie die chinesische Herstellervereinigung CAAM mitteilte. In den ersten fünf Monaten des Jahres lag das Wachstum im größten Automarkt der Welt bei 5,7 Prozent. Insgesamt wurden 11,8 Millionen Fahrzeuge verkauft. Einen starken Anstieg verzeichneten im Mai die Elektroautos, die von Subventionen profitierten. 102.000 Elektroautos brachten die Händler an die Kunden, womit der Marktanteil bei 4,5 Prozent lag. Im Zeitraum von Januar bis Mai stiegen die Verkäufe auf 328.000 Stück, fast eineinhalb Mal so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2018 07:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.